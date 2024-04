Marchés nocturnes Cogna Cogna, mercredi 10 juillet 2024.

Marché nocturne d’artisans et de producteurs locaux et animations sur la place du village à Cogna.

Les mercredis 10 et 24 juillet et 07 et 21 août de 17h00 à 22h00.

Buvette et petite restauration, ambiance conviviale et festive. EUR.

Place du village

Cogna 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

