2022-07-03 – 2022-08-28

Promenade du Guiraudet 12200 Villefranche-de-Rouergue Marché gourmand chaque dimanche à partir de 18h

Ne manquez pas chaque dimanche soir pendant tout l’été, l’un des rendez-vous phares de l’été à Villefranche : les marchés gourmands. Attablez-vous à l’ombre des platanes du Saint-Jean et, guidés par les bonnes odeurs, venez à la rencontre d’une vingtaine de producteurs proposant un large choix pour composer votre menu de l’entrée au dessert… et savourez l’instant présent… Marché Nocturne des Producteurs animé par un orchestre : spécialités aveyronnaises : aligot, saucisse, truffade, gâteau à la broche… Il y en a pour tous les goûts ! Marché gourmand chaque dimanche à partir de 18h

