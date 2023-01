Marchés nocturnes à Duras Duras, 29 juin 2023, Duras .

Marchés nocturnes à Duras

Village Duras Lot-et-Garonne

2023-06-29 19:00:00 – 2023-08-31 23:30:00

Duras

Lot-et-Garonne

Marché d’été nocturne, restauration.

Programmation des soirées musicales

JUIN

29 : Podium 2000 (DJ)

JUILLET

06 : Histoire d’A ( rock Français année 80/90)

13 : Groupe monk (soul Funk )

20 : Dr no ( rock , blue, variétés internationale)

27 : Soul Gumbo (soul, Blues)

AOUT

03 : M. Vigneau (accordéoniste nouvelle génération)

10 : Tomorrow (pop, rock)

17 : Iona (variétés, pop, rock)

24 : Biscott swing (blues manouche)

31 : Rock on the road (pop, rock)

+33 5 53 83 63 06 INFO TOURISME DURAS

Info Toursime

Duras

dernière mise à jour : 2023-01-27 par