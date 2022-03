Marchés Lourdes, 1 avril 2022, Lourdes.

Situées en centre-ville, les Halles de Lourdes sont une parfaite illustration d’une architecture métallique de la fin du XIX° et proviennent du marché dit de la Pierre à Toulouse. Depuis le 1er avril et jusqu’en octobre, elles ouvrent leurs portes aux gourmands tous les matins, dimanches et jours fériés inclus.

On en profite pour tester les spécialités locales ou trouver les ingrédients pour cuisiner des plats typiques ? Venez découvrir les fromages du Pays, la charcuterie au Porc Noir de Bigorre, les fruits et légumes frais des producteurs locaux, les miels, les confitures, mais aussi les pâtisseries traditionnelles comme le célèbre gâteau à la broche. Sous les halles, les couleurs vives et les senteurs se mêlent aux tonalités de l’accent pyrénéen…

Les horaires :

– du lundi au vendredi : de 6h à 14h

– le samedi et veille de jours fériés : de 5h30 à 14h

– le dimanche : de 6h30 à 14h

Les halles de Lourdes sont ouvertes tous les matins d’avril à octobre !

