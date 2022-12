Marchés hebdomadaires de Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Marchés hebdomadaires de Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc, 3 décembre 2022

Les 2 marchés hebdomadaires se tiennent les samedis et mardis matins, au pied de la Tour de l'Honneur. Venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents commerçants.

