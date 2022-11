Marchés hebdomadaires de Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire, 13 novembre 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Marchés hebdomadaires de Cosne-Cours-sur-Loire

Boulevard de la République Centre ville Cosne-Cours-sur-Loire Nivre Centre ville Boulevard de la République

2022-11-13 – 2022-11-13

Centre ville Boulevard de la République

Cosne-Cours-sur-Loire

Nivre

Cosne-Cours-sur-Loire

Venez découvrir le marché de Cosne-Cours-sur-Loire, l’un des plus beaux de notre département. Et le marché dominical c’est toute une institution à Cosne-Cours-sur-Loire ! Au coeur d’une région de culture maraîchère, le marché exprime toute la richesse de notre terroir. Venez y dénicher les fameux fromages de chèvre « Crottins de Chavignol » des fermes des alentours, les fruits et légumes du Val de Loire, du miel de notre région et plein d’autres douceurs… Vous trouverez également des fleurs, des tissus, des vêtements, des bijoux artisanaux… les cosnois ne s’en lassent pas et nous non plus ! Nous vous donnons rendez-vous le mercredi matin (pour un petit marché) et le dimanche matin (pour un très grand marché). A faire absolument après vos emplettes : s’asseoir à la terrasse d’un des nombreux cafés de la ville pour déguster un verre de Coteaux du Giennois blanc et profiter… c’est le début du bonheur !

+33 3 86 26 50 00

Centre ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire

