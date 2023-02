Marchés gourmands Villeneuve-de-Duras Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-de-Duras

Marchés gourmands, 29 juin 2023, Villeneuve-de-Duras . Marchés gourmands Le Bourg Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

2023-06-29 19:30:00 – 2023-08-24 Villeneuve-de-Duras

Lot-et-Garonne Marchés gourmands sous la halle de Villeneuve de Duras, avec des produits locaux. Retrouvez brasseur, restauration et viticulteur.

Amenez vos couverts. Marchés gourmands sous la halle de Villeneuve de Duras, avec des produits locaux. Retrouvez brasseur, restauration et viticulteur.

Amenez vos couverts. +33 5 53 94 78 14 mairie de Villeneuve de duras

Villeneuve-de-Duras

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-de-Duras Autres Lieu Villeneuve-de-Duras Adresse Le Bourg Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne Ville Villeneuve-de-Duras lieuville Villeneuve-de-Duras Departement Lot-et-Garonne

Marchés gourmands 2023-06-29 was last modified: by Marchés gourmands Villeneuve-de-Duras 29 juin 2023 Le Bourg Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Villeneuve-de-Duras

Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne