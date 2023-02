Marchés gourmands dans la bastide de Blasimon Blasimon Blasimon Catégories d’Évènement: Blasimon

Gironde

Marchés gourmands dans la bastide de Blasimon, 13 juillet 2023, Blasimon Blasimon. Marchés gourmands dans la bastide de Blasimon Place de la République Blasimon Gironde

2023-07-13 – 2023-07-13 Blasimon

Gironde Blasimon Traditionnellement chaleureux, variés, colorés et conviviaux, ils rassemblent les meilleurs produits des exploitants locaux de la ferme, ou de l’atelier de l’artisan, au rythme des animations musicales pour compléter le plaisir. Traditionnellement chaleureux, variés, colorés et conviviaux, ils rassemblent les meilleurs produits des exploitants locaux de la ferme, ou de l’atelier de l’artisan, au rythme des animations musicales pour compléter le plaisir. +33 5 56 71 52 12 Mairie Gironde Tourisme

Blasimon

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Blasimon, Gironde Autres Lieu Blasimon Adresse Place de la République Blasimon Gironde Ville Blasimon Blasimon lieuville Blasimon Departement Gironde

Blasimon Blasimon Blasimon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blasimon blasimon/

Marchés gourmands dans la bastide de Blasimon 2023-07-13 was last modified: by Marchés gourmands dans la bastide de Blasimon Blasimon 13 juillet 2023 Blasimon Blasimon Gironde Gironde Place de la République Blasimon Gironde

Blasimon Blasimon Gironde