Lot-et-Garonne

Marchés gourmands Place de la mairie Grandfonds Castelculier 2022-06-30

2022-06-30 – 2022-06-30 Place de la mairie Grandfonds

Castelculier Lot-et-Garonne EUR Marchés gourmands avec animation musicale et possibilité de restauration sur place.

Marchés gourmands avec animation musicale et possibilité de restauration sur place.

Exposants : boucherie/charcuterie, boulangerie, fromager, pizzas, paëlla, moules-frites et autres spécialités…

+33 5 53 68 56 00

Exposants : boucherie/charcuterie, boulangerie, fromager, pizzas, paëlla, moules-frites et autres spécialités… mairie

Place de la mairie Grandfonds Castelculier

