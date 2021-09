Marchés fermiers du CIVAM 2021 Musée de Plein Air, 2 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Marchés fermiers du CIVAM 2021

Musée de Plein Air, le samedi 2 octobre à 10:00

Les marchés fermiers du CIVAM sont nés en 2001 avec une idée simple : des marchés où le consommateur ne trouverait que des produits fermiers ! Le principe : des agriculteurs se réunissent autour d’une charte de fonctionnement qui garantit la qualité et l’origine des produits, la cohérence du groupe et qui fixe « les règles du jeu » _Entrée libre au musée le jour du marché_ Liste des produits et participants : – BATAILLON Serge, Domaine des maisonnettes (Amboise) : vins bio blancs de cépages et AOC Montlouis-sur-Loire et AOC Touraine, vins bio rouges de cépages et en assemblage, vin bio rosés sec ou sucrés, vins bio pétillants blancs ou rosés en méthode traditionnelle – CARRE Samuel, La ferme Carré (Vendeville) : Lait, lait battu, crème fraîche, beurre, yaourts, crèmes desserts, fromage blanc, fromage frais tartinable – DEBACKER Florence, HORTUS & sauvageonnes (Wasquehal) : Confits de plantes Sirops de plantes Tisanes Aromates Fleurs comestibles – DEVIENNE Thomas, Apis Urbana (La Madeleine) : miels et produits de la ruche – GUYOT Frédéric, La boulange du Cœur Joyeux (Quesnoy-sur-Deûle) : pains natures, aux graines, raisins noisettes, tout choco, kornbrot, intégral. Brioches nature, raisins, choc, sucre. – HOURDEQUIN Stéphane, Brasserie La BARB du Hainaut (Thiant) : Bière artisanale biologique – MARQUILLY François, spirulineparadis (Aubers) : spiruline et haricots sec – MERHANE Hadda, Le rucher de Leaya (Séranvillers-Forenville) : miel produit dans le bocage de l’Avesnois/produits alimentaires transformés (pâte à tartiner, caramiel, propomiel) et produits cosmétiques (savons au miel saponifiés à froid) – SORIN David, ferme Angus (Trelon) : viande de bœuf, porc, salaison, charcuterie, farine – TRICART Frédéric La Ferme Tricart (Lécluse) :Ail frais et ail fumé de mai à juillet ///Ail fumé d’arleux (IGP) de Aout au 31 mars. oignons, échalotes et soupes (Ail et oignon) sur toute la période Absent le 10/04 Voir moins

gratuit, sans inscription

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



