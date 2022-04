“Marches et tapis rouge, l’ascension du Festival de Cannes” avec Hervé Tourneur Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

“Marches et tapis rouge, l’ascension du Festival de Cannes” avec Hervé Tourneur Soustons, 7 mai 2022, Soustons. “Marches et tapis rouge, l’ascension du Festival de Cannes” avec Hervé Tourneur Place Robert Lassalle Cinéma Atlantic Soustons

2022-05-07 10:30:00 – 2022-05-07 Place Robert Lassalle Cinéma Atlantic

Soustons Landes Soustons EUR Le Festival de Cannes est considéré dans le monde entier comme la plus prestigieuse vitrine du cinéma international.

Historiquement un rempart contre le fascisme, ce Festival reste aujourd’hui un merveilleux lieux de diffusion artistique avec des oeuvres d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et ailleurs où ne retenons parfois que le palmarès. Nous profiterons de l’actualité pour revenir sur l’histoire de ce festival, évoquerons son fonctionnement et quelques grands moments qui ont fait sa légende. “La Palme d’or a toujours été le plus grand prix cinématographique” – Quentin Tarantino Le Festival de Cannes est considéré dans le monde entier comme la plus prestigieuse vitrine du cinéma international.

Historiquement un rempart contre le fascisme, ce Festival reste aujourd’hui un merveilleux lieux de diffusion artistique avec des oeuvres d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et ailleurs où ne retenons parfois que le palmarès. Nous profiterons de l’actualité pour revenir sur l’histoire de ce festival, évoquerons son fonctionnement et quelques grands moments qui ont fait sa légende. “La Palme d’or a toujours été le plus grand prix cinématographique” – Quentin Tarantino Pixabay

