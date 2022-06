Marches et Randonnées sur « Le circuit des Sangliers » à Huelgoat. Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

Huelgoat

Marches et Randonnées sur « Le circuit des Sangliers » à Huelgoat. Huelgoat, 7 août 2022, Huelgoat.

Huelgoat Finistère OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

2022-08-07

Finistère Huelgoat Le Dimanche 07 Août 2022 aura lieu une marche et plusieurs randonnées sur le Circuit des Sangliers. Départ du stade Corentin Tymen à Huelgoat à différentes heures selon les parcours. Inscriptions et renseignements au 06 75 72 29 31 ou sur le site klikego.com +33 6 75 72 29 31 http://klikego.com/ Le Dimanche 07 Août 2022 aura lieu une marche et plusieurs randonnées sur le Circuit des Sangliers. Départ du stade Corentin Tymen à Huelgoat à différentes heures selon les parcours. Inscriptions et renseignements au 06 75 72 29 31 ou sur le site klikego.com Huelgoat

Huelgoat Finistère