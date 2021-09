Ajaccio Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, Corse-du-Sud Marches et musiques de parade de l’Empire – Jardins de l’Hôtel de CdC, Ajaccio. Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Sous le Premier Empire, la musique, qui a joué un rôle essentiel non seulement dans la vie sociale mais aussi au sein des armées, révèle l’extraordinaire polyvalence et le côté visionnaire de l’Empereur. Fondée le 20 avril 1869, la Musique Municipale d’Ajaccio est la doyenne des musiques corses. Elle perpétue le répertoire Empire des marches napoléoniennes. L’orchestre d’harmonie Aria en est une émanation. – 16H30 : Marches et musiques de parade de l’Empire “Marche du 1er consul de Paisiello” “Marche des Bonnets à poils” “Marche des soldats de Bruce” “Austerlitz” “Le rêve passe”. Interprété par l’orchestre ARIA. -17H00 : FINAL : l’Ajaccienne de 1848 Paroles Jean-François Costa de Bastelica, Musique François -Xavier Giacobini, arrangement orchestre ARIA. Cette version de l’ajaccienne a été composée pour la cérémonie du 15 avril 1848, à l’occasion du premier retour en corse du prince Napoléon, fils de Jérôme Bonaparte, ancien roi de Westphalie après l’abrogation de la loi d’exil contre les Bonaparte Interprété par l’orchestre ARIA et Matthieu-Joseph Nobili, ténor.

Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

