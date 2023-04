Formation découverte de l’apiculture 561 chemin des Bourboures, 20 mai 2023, Marches.

Devenez un véritable apiculteur et découvrez notre formation « Découverte de l’apiculture » 1ère édition qui aura lieu le week-end du 20-21 Mai 2023..

2023-05-20 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-21 17:00:00. .

561 chemin des Bourboures Au rucher de Marches

Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Become a real beekeeper and discover our training « Discovery of beekeeping » 1st edition which will take place the weekend of May 20-21, 2023.

Conviértase en un auténtico apicultor y descubra nuestro curso de formación « Descubrimiento de la apicultura » 1ª edición que tendrá lugar el fin de semana del 20-21 de mayo de 2023.

Werden Sie ein echter Imker und entdecken Sie unseren Kurs « Découverte de l’apiculture » 1. Ausgabe, der am Wochenende vom 20. bis 21. Mai 2023 stattfinden wird.

