Randonnée accompagnée « les Crêtes » Place du Puits de la République, 14 mai 2023, Marches.

« Les Crêtes » à Saint Lattier accompagnée par Dominique Didier

Dénivelé 430 m – Distance 12 km

Durée : environ 5 heures (hors arrêts)

Rendez-vous à 9 Heures sur la Place du Puits de la République à Marches pour organiser le co-voiturage.

2023-05-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 . .

Place du Puits de la République

Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Les Crêtes » in Saint Lattier accompanied by Dominique Didier

Elevation gain 430 m ? Distance 12 km

Duration : about 5 hours (without stops)

Meeting point at 9 am on the Place du Puits de la République in Marches to organize carpooling

« Les Crêtes » en Saint Lattier acompañado por Dominique Didier

Desnivel 430 m ? Distancia: 12 km

Duración: unas 5 horas (sin contar las paradas)

Punto de encuentro a las 9h en la Place du Puits de la République en Marches para organizar el coche compartido

» Les Crêtes » in Saint Lattier, begleitet von Dominique Didier

Höhenunterschied 430 m ? Entfernung 12 km

Dauer: ca. 5 Stunden (ohne Zwischenstopps)

Wir treffen uns um 9 Uhr auf dem Place du Puits de la République in Marches, um Fahrgemeinschaften zu organisieren

Mise à jour le 2023-04-27 par Valence Romans Tourisme