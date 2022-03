Marches d’observation, dans le cadre du salon du livre Airvault, 18 mars 2022, Airvault.

Marches d’observation, dans le cadre du salon du livre Airvault

2022-03-18 – 2022-03-18

Airvault Deux-Sèvres

De nombreuses animations sont proposées dans le cadre du salon du livre les 19 et 20 mars à Airvault.

Marches d’observation – Phénomènes du ciel, pour tous les publics. Durée : 2 h. Départ 9 h – parking de la Salle des fêtes Domaine de Soulièvres. Randonnées nature et découverte avec Blandine Pluchet – découverte météo – eau, lumière, nuages, ciel – sur réservation au CSC AVT : 05 49 64 73 10. Ces marches sont proposées le vendredi 18 et le samedi 19 mars.

+33 6 33 27 80 97

Airvault

