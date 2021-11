Lavardac Lavardac 47230, Lavardac Marchés d’hiver de Lavardac Lavardac Lavardac Catégories d’évènement: 47230

Lavardac

Marchés d’hiver de Lavardac Lavardac, 4 novembre 2021, Lavardac. Marchés d’hiver de Lavardac Lavardac

2021-11-04 18:00:00 – 2022-04-07 22:30:00

Lavardac 47230 Lavardac Chaque premier jeudi du mois, le comité d’animation de Lavardac vous invite à partager avec eux des moments conviviaux pendant le marché d’hiver avec repas (pensez à prendre vos nappes et couverts !) grâce à des artisans culinaires locaux et des animations musicales.

Pass sanitaire obligatoire. Chaque premier jeudi du mois, le comité d’animation de Lavardac vous invite à partager avec eux des moments conviviaux pendant le marché d’hiver avec repas (pensez à prendre vos nappes et couverts !) grâce à des artisans culinaires locaux et des animations musicales.

Pass sanitaire obligatoire. +33 6 81 27 94 67 Chaque premier jeudi du mois, le comité d’animation de Lavardac vous invite à partager avec eux des moments conviviaux pendant le marché d’hiver avec repas (pensez à prendre vos nappes et couverts !) grâce à des artisans culinaires locaux et des animations musicales.

Pass sanitaire obligatoire. Comité d’animation Lavardac

Lavardac

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 47230, Lavardac Autres Lieu Lavardac Adresse Ville Lavardac lieuville Lavardac