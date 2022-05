Marchés d’Été de Saint Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air Catégories d’évènement: 46310

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Saint-Germain-du-Bel-Air Venez retrouver les saveurs de l’été tous les dimanches matin à l’ombre de la place du Foirail : produits frais, fruits de saison, légumes, fleurs, fromages, vins, merveilles, produits régionaux… artisanat, … Un moment convivial avec chaque semaine des animations différentes, l’apéritif offert vers 12H et un panier garni à gagner lors du tirage de la tombola vers 12H30! +33 6 83 08 67 25 La Dépêche

