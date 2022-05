MARCHÉS DES PRODUCTEURS LOCAUX Marville, 18 juin 2022, Marville.

2022-06-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-18 13:00:00 13:00:00

Marville Meuse

Les producteurs locaux du marché de Marville proposent : légumes, charcuterie, tisanes, pains, farines, etc. Artisanat local : bois, couture, bijoux, ferronnerie d’art, stand des associations, etc. Buvette.

Les produits du terroir : légumes de Delphine, d’Hervé ou de David, charcuterie de Francis, fromages de Jean-Paul, produits crétois de Constantin, tisane de Lise, pain de Jean-Pierre et Mireille, farine et lentilles d’Agnès, etc. Mais aussi de l’artisanat local : bois tourné de Joël, couture de Christine et Anne, ferronnerie d’art. Stand ouvert aux associations. Dégustation de bières locales comme Charmoy, Orval ou Rarécourt.

En hiver, à la salle des fêtes.

En été, sur la place Saint-Benoit.

Les mesures barrières et sanitaires sont mises en place sur le marché.

+33 6 08 53 86 02

Marville

