Lot Venez faire votre marché sur les bords du Célé, vous y trouverez dans une ambiance conviviale des producteurs et des artisans locaux, de quoi faire le plein et passer un bon moment !

Poissonnerie,plats préparés à base de canard,rouleaux de printemps végétarien, miel des causses, vins, sirops, confitures, rhum arrangés, légumes et fruits de saison, fromage de chèvre, fleurs culinaires, aromates, safran et d’autres exposants pour le plaisir de vos papilles…. et création de bijoux artisanaux. Buvette et petite restauration sur place et à emporter : Moules/frites; Huîtres,sardines et poissons grillés, aligot saucisse-canard, truffade etc…. @camping du Cele/Danckaert

