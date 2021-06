Villeveyrac Villeveyrac Hérault, Villeveyrac MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS Villeveyrac Villeveyrac Catégories d’évènement: Hérault

Villeveyrac

MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS Villeveyrac, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Villeveyrac. MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS 2021-07-05 18:00:00 – 2021-07-05 23:00:00

Villeveyrac Hérault Villeveyrac Tous les lundis du 05 juillet au 23 août 2021, la commune de Villeveyrac vous donne rendez-vous sur la place du marché aux raisins pour un marché de producteurs de pays, animé par des musiciens. Ambiance conviviale assurée ! Tous les lundis du 05 juillet au 23 août 2021, la commune de Villeveyrac vous donne rendez-vous sur la place du marché aux raisins pour un marché de producteurs de pays, animé par des musiciens. Ambiance conviviale assurée ! +33 9 72 60 89 14 http://villeveyrac.fr/accueil Tous les lundis du 05 juillet au 23 août 2021, la commune de Villeveyrac vous donne rendez-vous sur la place du marché aux raisins pour un marché de producteurs de pays, animé par des musiciens. Ambiance conviviale assurée ! Tous les lundis du 05 juillet au 23 août 2021, la commune de Villeveyrac vous donne rendez-vous sur la place du marché aux raisins pour un marché de producteurs de pays, animé par des musiciens. Ambiance conviviale assurée !

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeveyrac Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeveyrac Adresse Ville Villeveyrac lieuville 43.49958#3.60604