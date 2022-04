Marchés de producteurs de pays Sos, 13 juillet 2022, Sos.

Marchés de producteurs de pays Sos

2022-07-13 19:00:00 – 2022-08-24 23:00:00

Sos Lot-et-Garonne Sos

Venez déguster les spécialités locales que nos producteurs cuisinent pour vous et devant vous…

Laissez vos papilles être séduites par ces mets délicieux qui ne demandent qu’à vous régaler.

Des animations musicales sont présentes à chacun de nos marchés, alors venez chanter et danser avec nous !

Nous accueillerons également 3 concerts : le 13 juillet EAGLE IV, le 3 août MICK FONTAINE et le 24 août DUO CECCO.

Venez déguster les spécialités locales que nos producteurs cuisinent pour vous et devant vous…

Laissez vos papilles être séduites par ces mets délicieux qui ne demandent qu’à vous régaler.

Des animations musicales sont présentes à chacun de nos marchés, alors venez chanter et danser avec nous !

Nous accueillerons également 3 concerts : le 13 juillet EAGLE IV, le 3 août MICK FONTAINE et le 24 août DUO CECCO.

+33 5 53 65 60 11

Venez déguster les spécialités locales que nos producteurs cuisinent pour vous et devant vous…

Laissez vos papilles être séduites par ces mets délicieux qui ne demandent qu’à vous régaler.

Des animations musicales sont présentes à chacun de nos marchés, alors venez chanter et danser avec nous !

Nous accueillerons également 3 concerts : le 13 juillet EAGLE IV, le 3 août MICK FONTAINE et le 24 août DUO CECCO.

Mairie de Sos

Sos

dernière mise à jour : 2022-04-16 par