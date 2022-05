Marchés de producteurs de pays Rieupeyroux, 12 juin 2022, Rieupeyroux.

Marchés de producteurs de pays Rieupeyroux

2022-06-12 – 2022-09-11

Rieupeyroux Aveyron Rieupeyroux

Dans les allées, se mélangent les senteurs de l’aligot, de la charcuterie et des poulets rôtis, l’odeur du fromage de chèvre et le parfum de la fouace, du pain et du gâteau à la broche, des fruits et de la campagne

Un marché vous attend tous les dimanches matins du 12 juin au 11 septembre 2022 de 8h à 13h sur le parking du cinéma

SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA SALVETAT PEYRALES AVEYRON SEGALA VIAUR

Rieupeyroux

