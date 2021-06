Crest Quai des Marronniers Crest, Drôme Marchés de nuit Quai des Marronniers Crest Catégories d’évènement: Crest

Vous les attendiez, ils sont là : les marchés de nuit font leur retour ! Venez profiter de la fraîcheur d'une soirée d'été pour flâner en centre-ville. Les exposants sont là pour vous proposer une grande variété de produits : mode, accessoires, artisanat et même des petits plaisirs à manger/grignoter Venez partager un moment au clair de lune les : jeudis 22 juillet et 12 août de 18H30 à 23H, quai des Marronniers. Plus d'infos sur les Marchés de Crest par ici [https://vu.fr/z9hv](https://vu.fr/z9hv) Précaution sanitaire : le port du masque est obligatoire, pensez-y !

