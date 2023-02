Marchés de nuit Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Marchés de nuit, 4 juillet 2023, Luxeuil-les-Bains

2023-07-04

Haute-Saône EUR 0 0 Nombreux exposants (charcuterie, légumes, produit locaux, artisanat…), animations musicales, buvette et restauration sur place.

De 18h à 22h30, place Saint Pierre, place de la Baille et Rue du Dr Cugnier. Au programme 2023 en cours. Animations pour les petits et les grands. Ecogestes :

Ramenez vos déchets à l’exposant qui vous a servi votre repas, ils seront triés pour être mieux recyclés et valorisés. Écogestes Vers un marché plus respectueux de l’environnement. Luxeuil-les-Bains

