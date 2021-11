Mauguio Mauguio Hérault, Mauguio MARCHÉS DE NOËL Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio

MARCHÉS DE NOËL Mauguio, 27 novembre 2021, Mauguio. MARCHÉS DE NOËL Mauguio

2021-11-27 – 2021-11-28

Mauguio Hérault Mauguio Les 27 et 28 novembre 2021, peaufinez les derniers préparatifs de Noël dans une ambiance musicale et festive ! Programme disponible à l’Office de Tourisme et sur https://www.mauguio-carnon.com/mes-loisirs/tout-l-agenda/667-marches-de-noel Les 27 et 28 novembre 2021, peaufinez les derniers préparatifs de Noël dans une ambiance musicale et festive ! (programme disponible à l’Office de Tourisme) https://mauguiocarnontourisme.com/ Les 27 et 28 novembre 2021, peaufinez les derniers préparatifs de Noël dans une ambiance musicale et festive ! Programme disponible à l’Office de Tourisme et sur https://www.mauguio-carnon.com/mes-loisirs/tout-l-agenda/667-marches-de-noel OMT Mauguio Carnon

Mauguio

dernière mise à jour : 2021-11-13 par OT MAUGUIO-CARNON

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Ville Mauguio lieuville Mauguio