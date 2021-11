MARCHÉS DE NOËL DES FÉÉRIES D’ANIANE Aniane, 4 décembre 2021, Aniane.

MARCHÉS DE NOËL DES FÉÉRIES D’ANIANE Aniane

2021-12-04 – 2022-01-08

Aniane Hérault Aniane

Les Fééries de Noël d’ Aniane reviennent du 4 décembre au 8 janvier !!

Au programme

« La plus grande crèche grandeur nature de France » à la Chapelle des pénitents

Le village du Père Noël dans les Halles

La magie des automates dans les Halles

La forêt enchantée, place Étienne Sanier.

Le chemin des contes de Noël, boulevard Saint Jean, place Étienne Sanier, place de la Mairie, de l’église et de la liberté.

La voûte céleste : spectacle son et lumière à l’intérieur de La Chapelle des Pénitents.

Boutique des santons de Provence. à la Chapelle des Pénitents.

Tous les samedis et dimanches :

Les princesses du château

Place Étienne Sanier.

Les 4 et 5 décembre :

Salon du chocolat d’ Aniane.

Salle des Fêtes.

Dimanche 5,12,19 décembre et mardi 28 décembre :

Les Grands marchés de Noël

Dimanche 12 décembre :

Les elfes

Samedi 18 décembre :

La grande parade de Noël.

Mardi 28 décembre :

Grand feu d’artifice.

Renseignements et dossier d’inscription à télécharger sur le site www.lesfeeriesdenoelaniane.com

Aniane

dernière mise à jour : 2021-11-02 par