Metz Metz 57000, Metz MARCHÉS DE NOËL DE METZ Metz Metz Catégories d’évènement: 57000

Metz

MARCHÉS DE NOËL DE METZ Metz, 19 novembre 2021, Metz. MARCHÉS DE NOËL DE METZ Metz

2021-11-19 11:00:00 – 2021-12-24 22:00:00

Metz 57000 Metz Venez découvrir les différentes places du marché de Noël! La Place Saint-Louis avec le carrousel 1900 et ses chalets traditionnels comme sur la place Saint-Jacques ; la place de la Comédie et son marché gourmand ; la place d’Armes et sa grande roue ; le chemin de glace, la grande pyramide, le chalet des traditions de Moselle sur la place de la République et le jardin de l’Esplanade et le sentier des lanternes sur le jardin des Boufflers.

Soumis au pass sanitaire. contact@noelmetz.com +33 3 87 75 39 35 http://www.noelmetz.com/ Philippe Gisselbrecht / Office de tourisme de Metz

Metz

dernière mise à jour : 2021-10-27 par AGENCE INSPIRE METZ

Détails Catégories d’évènement: 57000, Metz Autres Lieu Metz Adresse Ville Metz lieuville Metz