MARCHES DE NOEL A CHEMILLE EN ANJOU Chemillé-en-Anjou, 11 décembre 2021, Chemillé-en-Anjou.

Anciennement organisé par l’association des commerçants de Chemillé, et depuis 2014 repris par l’association du marché de Noel de Chemillé, des bénévoles venus de différents horizons s’activent tels des petits lutins, pour vous faire profiter d’un joli moment magique!

Venez découvrir de nombreux artisans créateurs, sous chapiteau. Plein d’idées cadeaux vous y attendent : bijoux, décorations, paniers garnis…

De nombreuses animations pour les enfants : photos avec le Père Noel, balade en calèche, poneys, manège, sculpture de ballons, fabrications d’étoiles en bambou… et cette année, un petit train circulera dans la ville! Vous pourrez écouter des chorales, et vous réchauffer et partager entre amis un verre de vin chaud.

Un second marché type médiéval (environ 15 exposants) sera présent sur une place attenante en coordination avec les Contes de Mélusine. Des animations sont organisées tels que cracheur de feu, troubadours, danseuses, spectacle animalier (les deux jours)

L’accès se fait par la même entrée

Entrée GRATUITE

Entrez dans la magie de Noël durant ce week-end festif !

association.mnc@marchenoelchemille.com +33 7 69 01 15 88 https://sites.google.com/marchenoelchemille.com/marchdenoelchemille/accueil

