Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres

Deux-Sèvres

Marchés de Coulonges sur l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, 7 septembre 2021

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Les marchés de Coulonges sur l’Autize ont lieu le mardi matin de 8h00 à 12h00 dans le centre ville.

Véritable institution régionale depuis le XVIème siècle, le marché de Coulonges sur l’Autize se caractérise par sa convivialité et sa diversité.

Un choix varié de pains, fruits, légumes, poissons, spécialités culinaires du monde mais aussi de vêtements, bijoux et accessoires. dernière mise à jour : 2021-08-05 par CC Val de Gâtine

Coulonges-sur-l'Autize