Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Marches de 6 et 10 km organisées par les randonneurs en joué Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Marches de 6 et 10 km organisées par les randonneurs en joué Joué-lès-Tours, 4 décembre 2021, Joué-lès-Tours. Marches de 6 et 10 km organisées par les randonneurs en joué Joué-lès-Tours

2021-12-04 13:30:00 13:30:00 – 2021-12-04

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours 5 EUR 5 5 Les randonneurs en Joué organisent 2 marches de 6 et 10 km au profit du Téléthon. Départ du Lac des Bretonnières (côté château) à 13h45 (10km) et 14h15 (6km). Les marches sont accompagnées. Ravitaillement au départ et arrivée. Participation : 5€. Les randonneurs en Joué organisent 2 marches de 6 et 10 km au profit du Téléthon. Départ du Lac des Bretonnières (côté château) à 13h45 (10km) et 14h15 (6km). Les marches sont accompagnées. Ravitaillement au départ et arrivée. Participation : 5€. +33 6 71 82 65 16 Les randonneurs en Joué organisent 2 marches de 6 et 10 km au profit du Téléthon. Départ du Lac des Bretonnières (côté château) à 13h45 (10km) et 14h15 (6km). Les marches sont accompagnées. Ravitaillement au départ et arrivée. Participation : 5€. Les randonneurs en Joué

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Ville Joué-lès-Tours lieuville Joué-lès-Tours