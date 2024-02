Marches culturelles – Parcours Paris Sud Musée Bourdelle Paris, samedi 17 février 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 10h30 à 12h30

Le samedi 17 février 2024

de 10h30 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

Plein tarif : 10 euros

Tarif réduit : 8 euros

Un parcours sportif et culturel à la découverte des musées de la Libération, des Catacombes, du Musée Zadkine et du musée Bourdelle !

Point de départ : Devant le musée de la Libération, 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Fin de la visite : musée Bourdelle, 18 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris

Départ de la marche à 10h30, merci de prévoir d’arriver à 10h25.

Ce parcours est proposé par Paris Musées en collaboration avec Manon Delarue, conférencière et coach sportif certifiée.Public : adultes et adolescents, à partir de 14 ans

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris

Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/marches-culturelles-parcours-paris-sud +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=10229166538233>mStepTracking=true

