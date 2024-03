Marchés aux livres Monpazier, dimanche 18 août 2024.

Marchés aux livres Monpazier Dordogne

Cet été, Monpazier met les livres à l’honneur avec deux Marchés aux Livres les dimanches 21 juillet et 18 août 2024, de 9h à 19h. Dans le cadre idyllique de la Place des Cornières, retrouvez de nombreux bouquinistes et découvrez de passionnants métiers du livre.

Entrée libre et gratuite. .

Place des Cornières

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

