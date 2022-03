Marchés au gras Périgueux, 12 mars 2022, Périgueux.

Marchés au gras Périgueux

2022-03-12 – 2022-03-12

Périgueux Dordogne

Samedi 12 Mars 2022

La ville de Périgueux accueille depuis plus de 40 ans le “marché au gras” : installé place Saint-Louis chaque mercredi et chaque samedi, entre novembre et mars, il regroupe une trentaine de producteurs venus des quatre coins du département pour faire découvrir, déguster et vendre des produits du terroir de haute qualité.

Périgueux, capitale du Périgord, rassemble ainsi chaque année le fleuron de la gastronomie hivernale au cœur du centre-ville : la place Saint-Louis héberge ainsi les rendez-vous du gras et de la truffe (dans la Maison du Pâtissier pour ce dernier) au cœur du patrimoine historique de la ville.

La saison des marchés au gras dure de novembre à mars.

Samedi 12 Mars 2022

La ville de Périgueux accueille depuis plus de 40 ans le “marché au gras” : installé place Saint-Louis chaque mercredi et chaque samedi, entre novembre et mars, il regroupe une trentaine de producteurs venus des quatre coins du département pour faire découvrir, déguster et vendre des produits du terroir de haute qualité.

Périgueux, capitale du Périgord, rassemble ainsi chaque année le fleuron de la gastronomie hivernale au cœur du centre-ville : la place Saint-Louis héberge ainsi les rendez-vous du gras et de la truffe (dans la Maison du Pâtissier pour ce dernier) au cœur du patrimoine historique de la ville.

La saison des marchés au gras dure de novembre à mars.

+33 5 53 02 82 00

Samedi 12 Mars 2022

La ville de Périgueux accueille depuis plus de 40 ans le “marché au gras” : installé place Saint-Louis chaque mercredi et chaque samedi, entre novembre et mars, il regroupe une trentaine de producteurs venus des quatre coins du département pour faire découvrir, déguster et vendre des produits du terroir de haute qualité.

Périgueux, capitale du Périgord, rassemble ainsi chaque année le fleuron de la gastronomie hivernale au cœur du centre-ville : la place Saint-Louis héberge ainsi les rendez-vous du gras et de la truffe (dans la Maison du Pâtissier pour ce dernier) au cœur du patrimoine historique de la ville.

La saison des marchés au gras dure de novembre à mars.

Mairie Périgueux

Périgueux

dernière mise à jour : 2021-10-18 par