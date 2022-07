Marches accompagnées vers Bartrès Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Marches accompagnées vers Bartrès Lourdes, 28 juillet 2022, Lourdes. Marches accompagnées vers Bartrès

Du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vers Bartrès LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées LOURDES Du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vers Bartrès

2022-07-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-25

LOURDES Du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vers Bartrès

Lourdes

Hautes-Pyrénées En juillet et août 2022, l’espace Vie Foi basé face au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vous accompagne dans vos randonnées vers Bartrès. Rendez-vous à 9h à la Vierge Couronnée sur l’Esplanade du Rosaire : – le jeudi 28 juillet ; – les jeudis 4, 11, 18 et 25 août Amenez votre pique-nique. L’espace Vie-Foi vous propose des randonnées accompagnées depuis le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en direction de Bartrès : à partir du 28 juillet puis tous les jeudis du mois d’août. evf.lourdes@orange.fr +33 5 62 42 78 01 En juillet et août 2022, l’espace Vie Foi basé face au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vous accompagne dans vos randonnées vers Bartrès. Rendez-vous à 9h à la Vierge Couronnée sur l’Esplanade du Rosaire : – le jeudi 28 juillet ; – les jeudis 4, 11, 18 et 25 août Amenez votre pique-nique. LOURDES Du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vers Bartrès Lourdes

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse Lourdes Hautes-Pyrénées LOURDES Du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vers Bartrès Ville Lourdes lieuville LOURDES Du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vers Bartrès Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Marches accompagnées vers Bartrès Lourdes 2022-07-28 was last modified: by Marches accompagnées vers Bartrès Lourdes Lourdes 28 juillet 2022 Du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vers Bartrès LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées