Girmont-Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol, Vosges MARCHES À LA BRUNE NUIT DU MERCREDI SOIR Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Girmont-Val-d'Ajol

Vosges

MARCHES À LA BRUNE NUIT DU MERCREDI SOIR Girmont-Val-d’Ajol, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Girmont-Val-d'Ajol. MARCHES À LA BRUNE NUIT DU MERCREDI SOIR 2021-07-07 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-25 21:00:00 21:00:00 Auberge CHÉ-NO 20 Le Village

Girmont-Val-d’Ajol Vosges Girmont-Val-d’Ajol Sorties de 6 à 8 km, tous les mercredis soir, organisées par l’Auberge Ché Nô. Ces es conduites par des guides bénévoles, permettent de découvrir les hameaux, les curiosités ou le patrimoine des lieux visités. Marche en groupe gratuite, retour vers 20h30 – 21h. Possibilité de manger au retour à l’auberge. Départ à 18 h devant l’Auberge.

Cela commence le mercredi 7 juillet et se termine le 25 août. +33 3 29 30 50 91 Simone Manens dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Girmont-Val-d'Ajol, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Girmont-Val-d'Ajol Adresse Auberge CHÉ-NO 20 Le Village Ville Girmont-Val-d'Ajol lieuville 47.95474#6.55712