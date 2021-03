Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Marchés à Baume les Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Marchés à Baume les Dames, 17 juin 2021-17 juin 2021, Baume-les-Dames. Marchés à Baume les Dames 2021-06-17 – 2021-06-17

Baume-les-Dames Doubs Baume-les-Dames Marché Place de la République tous les jeudis soir à Baume-les-Dames. Alimentation, artisanat, créations – animations pour enfants de 18h à 21h.

info@ot-paysbaumois.fr +33 3 81 84 27 98 http://www.ot-paysbaumois.fr/

