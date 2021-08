Paris Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles île de France, Paris Marcher sur l’eau de Aïssa Maïga Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 29 septembre 2021

de 18h à 19h30

A l'occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! En avant-première MARCHER SUR L'EAU d'Aïssa Maïga (2021 – France/Niger/Belgique – 1h30 – VO stf.) Festival de Cannes 2021. Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l'eau. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d'autres jeunes, marche des kilomètres pour aller puiser l'eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d'être assidus à l'école. L'absence d'eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait d'un forage pour apporter l'eau tant convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.

Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

