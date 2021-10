Lisieux Cinéma le Majestic Calvados, Lisieux Marcher sur l’eau Cinéma le Majestic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Marcher sur l’eau Cinéma le Majestic, 6 octobre 2021, Lisieux. Marcher sur l’eau

Cinéma le Majestic, le mercredi 6 octobre à 20:30

**Avant Première** Synopis : Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du Niger entre 2018 et 2020 et raconte l’histoire du village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par la construction d’un forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes filles, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidues à l’école. L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Sous l’impulsion des habitants et par l’action de l’ONG Amman Imman un forage apporterait l’eau tant convoitée au centre du village et offrirait à tous une vie meilleure.

5,60 €

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable Cinéma le Majestic Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T20:30:00 2021-10-06T22:00:00

