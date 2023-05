Marcher sur l’eau – Aïssa Maïga – cinéma plein air Quartier Stalingrad – la supérette centre d’art contemporain de Malakoff, 3 juin 2023, Malakoff.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

À Malakoff, le centre d’art investit 4 000 m2 d’espace public, au pied de la cité Stalingrad et de la supérette, lieu d’expérimentation du centre d’art, avec une programmation propice au partage et à l’interaction artistique et sociale.

Pour Nuit Blanche, Malakoff Scène Nationale – Cinéma Marcel Pagnol s’associe au centre d’art contemporain de Malakoff pour une projection sur écran géant du film de Aïssa Maïga, Marcher sur l’eau.

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école. L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.

Marcher sur l’eau

2021

Un film de Aïssa Maïga

Produit par Echo Studio et Bonne Pioche

Écrit par Aïssa Maïga et Ariane Kirtley

À voir aussi ! Nuit Blanche 2023 à Malakoff :

Programmation en partenariat avec Malakoff Scène Nationale – Cinéma Marcel Pagnol

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Quartier Stalingrad – la supérette centre d'art contemporain de Malakoff 28 Bd de Stalingrad 92240 Malakoff

Nuit Blanche à Malakoff 2022 (c) Toufik Oulmi