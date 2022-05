Marcher sur le chemin de Marie-Madeleine Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Marcher sur le chemin de Marie-Madeleine Martigues, 16 mai 2022, Martigues. Marcher sur le chemin de Marie-Madeleine Eglise Sainte Marie-Madeleine 1 place Rouget de l’Isle Martigues

2022-05-16 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-16 Eglise Sainte Marie-Madeleine 1 place Rouget de l’Isle

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues Pélerins Rendez-vous à 8h devant l’église de la Madeleine avec les pèlerins venant des Saintes Maries de la Mer. Nous quittons Martigues en passant sous l’autoroute.



Traversée de la route qui va à Carro/La Couronne. A travers les collines jusqu’à Saint-Pierre. Pause à l’église de Saint Pierre. A travers les collines jusqu’aux cheminées de Lavéra.



Exceptionnellement ce jour-là, les pèlerins ne pique-niquent pas. Repas au restaurant O’Thonneau en face de l’usine de Lavera. 20€ tout compris.



Les martégaux qui viennent marcher avec nous peuvent participer au repas. Prévenir 2 à 3 jours avant.



Pour ce qui est de l’organisation du retour vers Martigues les marcheurs peuvent nous accompagner jusqu’au terme de l’étape, à savoir l’église Saint-Jean-Baptiste de La Couronne. Ils peuvent également s’arrêter au port de Carro que nous longeons. Rendez-vous devant l’église de la Madeleine sur le quartier de l’Ile à Martigues pour suivre le nouveau sentier “Sur les pas de Marie Madeleine” en direction de La Couronne. accueilparoisse.m@gmail.com http://paroissedemartigues.over-blog.com/ Rendez-vous à 8h devant l’église de la Madeleine avec les pèlerins venant des Saintes Maries de la Mer. Nous quittons Martigues en passant sous l’autoroute.



