Indre-et-Loire Avon-les-Roches L’association Avon Patrimoine organise cette randonnée avec pour leitmotiv : « Marchons ensemble pour faire reculer la maladie ! ».

Les inscriptions seront prises dans la salle Maurice Sébastien à partir de 8h30, pour un départ à 9 h. Quatre parcours au choix : 10, 13, 16 ou 18 km. (Sentier labellisé balades en Touraine)

Il n’y aura pas de ravitaillement en cours de route mais le verre de l’amitié vous sera offert à l’arrivée. Participation intégralement reversée à l’AFM Téléthon.

Nous vous espérons nombreux pour ce moment de partage et de solidarité ! +33 2 47 45 49 15 http://avonpatrimoine.blogspot.com/2022/10/randonnee-de-solidarite-au-profit-du.html Avon Patrimoine

