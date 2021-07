Pau La Ciutat creativa de la cultura bearnesa Pau, Pyrénées-Atlantiques Marcher, Naviguer, Échanger. La carte et le territoire à l’âge des Troubadours La Ciutat creativa de la cultura bearnesa Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Marcher, Naviguer, Échanger. La carte et le territoire à l’âge des Troubadours La Ciutat creativa de la cultura bearnesa, 18 septembre 2021, Pau. Marcher, Naviguer, Échanger. La carte et le territoire à l’âge des Troubadours

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Ciutat creativa de la cultura bearnesa

### Découvrez cette exposition construite autour des mouvements, des circulations et des rencontres dans les pays d’Oc au temps des troubadours. L’exposition est illustrée par un parcours sonore et visuel contextualisant pratiques et art de vivre.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez cette exposition construite autour des mouvements, des circulations et des rencontres dans les pays d’Oc au temps des troubadours. La Ciutat creativa de la cultura bearnesa place françois Recaborde, 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu La Ciutat creativa de la cultura bearnesa Adresse place françois Recaborde, 64000 Pau Ville Pau lieuville La Ciutat creativa de la cultura bearnesa Pau