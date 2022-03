Marcher, courir ou pédaler contre le cancer Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens Catégories d’évènement: Saint-Denis-lès-Sens

Marcher, courir ou pédaler contre le cancer Saint-Denis-lès-Sens, 27 mars 2022, Saint-Denis-lès-Sens. Marcher, courir ou pédaler contre le cancer Pres Aubert Centre E.Leclerc Saint-Denis-lès-Sens

2022-03-27 – 2022-03-27 Pres Aubert Centre E.Leclerc

Saint-Denis-lès-Sens Yonne Saint-Denis-lès-Sens 2 2 EUR TOUS EN BLEU POUR NOTRE RANDONNÉE “MARCHER, COURIR OU PÉDALER CONTRE LE CANCER ! Inscriptions : au Centre E.Leclerc Saint Denis Les Sens de 8h à 9h30 Au choix :

Randonnée pédestre : 5 km ou 11 km (départ : 10h)

ou randonnée VTT : 23 km ou 36 km (départ : 9h) L’ensemble des dons sera reversé à la Ligue contre le Cancer de l’Yonne. Ensemble mobilisons nous pour la vie et aidons la recherche avec la Ligue contre le cancer de l’Yonne.

