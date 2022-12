Marcher avec Cawet Rando Martillac Martillac, 2 janvier 2022, Martillac Martillac.

La pratique et le développement de la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs.

Association de marche de Martillac qui propose aux adultes des randonnées à pied.

Le mardi départ 9h30 pour une durée de 1h30 à 2h00 (7 à 9kms)

Le vendredi départ 9h30 pour une durée de 1h30 à 2h00 ( 6 à 8kms)

Le dimanche départ 9h30 pour une durée de 2h00 ( 10 à 12 kms)

Départ 9 h30 du centre de Martillac .

+33 6 77 61 93 98 Didier CHAPOUILLIE

