OISEAU LA CARAVELLE, 22 mars 2024, MARCHEPRIME.

OISEAU LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:00 (2024-02-16 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

La Polka co-réalisation OARA et IDDAC Gratuit pour les moins de 4 an(s) Mustafa a perdu son papa. Dans sa classe, Paméla a elle aussi perdu quelqu’un : son chien. Forts de ce point commun, ils deviennent inséparables. Un jour déboule la petite Françou, une brindille de CP qui leur propose de revoir père et chien. Il suffit d’aller de l’autre côté ! Elle y va tous les mercredis ! La petite Françou a l’air zinzin, mais l’espoir gagne les deux amis… Un plan de départ s’échafaude, la trouille au ventre, le cœur qui bat… Une incroyable aventure commence… qui va entrainer un tas d’élèves et faire trembler tous les adultes ! Plutôt que d’enterrer nos disparus dans l’oubli, Anna Nozière et son équipe les mettent à l’honneur dans ce spectacle plein de poésie et vraiment drôle ! Oiseau

Votre billet est ici

LA CARAVELLE MARCHEPRIME 37 Avenue Leon Delagrange Gironde

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici