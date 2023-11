Vouloir Etre Mordu LA CARAVELLE, 12 mars 2024, MARCHEPRIME.

Vouloir Etre Mordu LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2024-03-12 à 20:00 (2024-03-12 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Compagnie Les Figures En co-organisation avec l?IDDAC Gratuit pour les moins de 4 an(s) Amin, ancien repris de justice. Un hangar qu’il appelle « chez lui ». Jonathan Harker, vampire d’un autre siècle. Une rencontre explosive, tout se transforme. La planque devient un petit théâtre d’horreur : fumée, musique, ambiance totale. “Vouloir être mordu” est un spectacle sur le thème du vampire pour deux comédiens et un musicien, qui traite de la transformation du corps, de la révolte, de la bestialité et du désir. Cette histoire d’amitié, entre le Dracula de Bram Stoker et le monde d’aujourd’hui, évoque nos peurs profondes. Une création qui réveille notre amour du fantastique et de la magie, notre affection pour le déraisonnable. Vouloir Etre Mordu

LA CARAVELLE MARCHEPRIME 37 Avenue Leon Delagrange Gironde

