L’Enfumeur LA CARAVELLE, 12 janvier 2024, MARCHEPRIME.

L’Enfumeur LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:30 (2024-01-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Luc Apers Gratuit pour les moins de 4 an(s) L’Enfumeur est un spectacle mêlant théâtre et magie, teinté de l’humour de Luc Apers qui ne cessera de vous surprendre ! Comment naviguer dans un monde rempli de fake-news, de théories de complots et de pseudo-sciences ? Comment savoir si notre esprit critique n’est pas trop fermé, notre esprit ouvert pas assez critique ? Comment faire la différence entre mensonges et vérités, fiction et réalité ? Des jeux, des paris, des arnaques : L’Enfumeur est un expert dans le domaine. Malhonnête, il l’était, mais toujours de façon élégante seservant uniquement des astuces psychologiques et de sa dextérité pour tromper son monde. Aujourd’hui, il ne triche plus : il donne des conférences pour dévoiler comment il détourne votre attention, embrume votre esprit et déconstruit vos certitudes.Mais méfiez-vous: cette conférence, ne serait-elle pas une autre de ses arnaques ?

LA CARAVELLE MARCHEPRIME 37 Avenue Leon Delagrange Gironde

17.0

EUR17.0.

