Mois de la Petite Enfance Marcheprime, 14 novembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Du 14 au 18 novembre, à Marcheprime et dans les communes de la COBAN, retrouvez des conférences, des animations et des spectacles dédiés aux parents, aux enfants et et aux professionnels de la petite enfance.

Programme disponible sur : https://www.facebook.com/ville.marcheprime/ ou https://www.ville-marcheprime.fr/agenda.

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From November 14 to 18, in Marcheprime and other COBAN towns, you’ll find conferences, events and shows dedicated to parents, children and early childhood professionals.

Program available at: https://www.facebook.com/ville.marcheprime/ or https://www.ville-marcheprime.fr/agenda

Del 14 al 18 de noviembre, Marcheprime y los municipios de COBAN organizan conferencias, actos y espectáculos para padres, niños y profesionales de la primera infancia.

Programa disponible en: https://www.facebook.com/ville.marcheprime/ o https://www.ville-marcheprime.fr/agenda

Vom 14. bis 18. November finden in Marcheprime und den Gemeinden der COBAN Konferenzen, Animationen und Aufführungen statt, die Eltern, Kindern und Fachkräften der frühen Kindheit gewidmet sind.

Das Programm finden Sie unter: https://www.facebook.com/ville.marcheprime/ oder https://www.ville-marcheprime.fr/agenda

