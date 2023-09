La Semaine Bleue Marcheprime, 2 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

La Semaine Bleue insuffle partout en France un nouveau regard sur le vieillissement, renforce les liens entre les générations et nourrit la solidarité auprès des plus fragiles.

Du 2 au 6 octobre, de nombreux évènements seront organisés à Marcheprime !

Avec notamment, Sortie seniors, Repas au restaurant, Géocaching intergénérationnel (chasse au trésor)…

Renseignements et inscriptions dès maintenant au CCAS : 05 57 71 50 80

Programme complet sur : https://marcheprime.citymag.info/actualites/semaine-bleue?fbclid=IwAR2kFbKU8fITWlrC2F0MapD768i51l4NfA0vjVtzRyLski_zrGxPlL8HBOE.

2023-10-02 fin : 2023-10-06 . .

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Throughout France, Semaine Bleue instills a new perspective on ageing, reinforces links between generations and fosters solidarity with the most vulnerable.

From October 2 to 6, numerous events will be organized in Marcheprime!

These include Senior Outings, Restaurant Meals, Intergenerational Geocaching (treasure hunt)…

Information and registration now at CCAS: 05 57 71 50 80

Full program on: https://marcheprime.citymag.info/actualites/semaine-bleue?fbclid=IwAR2kFbKU8fITWlrC2F0MapD768i51l4NfA0vjVtzRyLski_zrGxPlL8HBOE

En toda Francia, la Semaine Bleue favorece una nueva mirada sobre el envejecimiento, refuerza los vínculos entre generaciones y fomenta la solidaridad con los más vulnerables.

Del 2 al 6 de octubre, Marcheprime acogerá numerosas actividades

Entre ellas, salidas para mayores, comidas en restaurantes, geocaching intergeneracional (búsqueda del tesoro), etc.

Información e inscripciones en la CCAS: 05 57 71 50 80

Programa completo en: https://marcheprime.citymag.info/actualites/semaine-bleue?fbclid=IwAR2kFbKU8fITWlrC2F0MapD768i51l4NfA0vjVtzRyLski_zrGxPlL8HBOE

Die Blaue Woche vermittelt in ganz Frankreich einen neuen Blick auf das Altern, stärkt die Beziehungen zwischen den Generationen und fördert die Solidarität mit den Schwächsten.

Vom 2. bis 6. Oktober werden in Marcheprime zahlreiche Veranstaltungen organisiert!

Dazu gehören u. a. Seniorenausflüge, Essen im Restaurant, generationsübergreifendes Geocaching (Schatzsuche)…

Informationen und Anmeldungen ab sofort beim CCAS: 05 57 71 50 80

Vollständiges Programm auf: https://marcheprime.citymag.info/actualites/semaine-bleue?fbclid=IwAR2kFbKU8fITWlrC2F0MapD768i51l4NfA0vjVtzRyLski_zrGxPlL8HBOE

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Coeur Bassin